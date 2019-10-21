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İsrail BAE’deki judo müsabakalarına katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

İsrail BAE’deki judo müsabakalarına katılıyor

KUDÜS (AA) - İsrail, diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenecek Grand Slam Judo Turnuvası'na katılacak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, 5 sporcudan oluşan İsrailli heyetin 24 Ekim’de BAE’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek judo müsabakalarına katılacağı belirtildi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecine vurgu yapılan haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır hariç resmi herhangi bir Arap ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda taraflar arasında artan yakınlaşma dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim 2018'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Abu Dabi yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada 7 Kasım 2018'de Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Yine Katz, Dışişleri Bakanı olduktan sonra bu yıl temmuz ayında BM'nin düzenlediği bir konferansa katılmak için BAE'yi ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE BAE Grand Slam Judo israil

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