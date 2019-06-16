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İsrail Bahreyn Çalıştayı'na katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz: - "İsrail, Manama'daki çalıştayda yer alacak. Böylece koordinasyonla ilgili tüm işleri sonlandırmış olacağız"

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılacağını duyurdu.

Katz, Jerusalem Post gazetesinin ABD’de düzenlenen yıllık konferansında yaptığı açıklamada, İsrail’in 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yer alacağını belirtti.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Katz, konferansta gazetecilerin, ülkesinin Manama’daki zirveye katılımına ilişkin sorularına, "İsrail, Manama’daki çalıştayda yer alacak. Böylece koordinasyonla ilgili tüm işleri sonlandırmış olacağız." şeklinde cevap verdi.

İsrail’in "büyük tehdit ve meydan okumalarla" karşı karşıya olduğu ve aynı zamanda birçok fırsatı da değerlendirdiğini belirten Katz, "Biz İran, Hizbullah ve bölgedeki diğer terör örgütleriyle sürekli bir mücadele içindeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, perşembe günü New York’ta ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrail’in Bahreyn Çalıştayı’na katılma konusunu görüşmüştü.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi de daha önce çalıştaya katılmayacağını açıklarken konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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ABD Bahreyn çalıştayı Filistin israil yüzyılın anlaşması

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