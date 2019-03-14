İsrail Bakan'dan Rahmet Kapısı'ndaki mescidi kapatma sinyali

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda bulunan mescidin kullanımına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail polislerinin mezuniyet törenine katılan Erdan, Harem-i Şerif'in doğu kısmında yer alan ve yaklaşık 16 yıllık aranın ardından 22 Şubat'ta Filistinliler tarafından açılan Rahmet Kapısı'ndaki mescide ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mescid-i Aksa'yı "Tapınak Tepesi" olarak nitelendiren Erdan, "Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) yeni bir mescidin açılmasına ve statükoda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.