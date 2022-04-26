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İsrail Başbakanı Bennett’e içinde mermi bulunan tehdit mektubu! "Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim"

26.04.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubu gönderildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Bennett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Olayın ardından açıklama yapan Bennett, "Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim" dedi.

İsrail Başbakanı Bennett’e içinde mermi bulunan tehdit mektubu! "Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ailesi ölümle tehdit edildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirildi. Polis, Lahav 433 adlı suç birimi ile İsrail gizli servisi Shin Bet’in tehdit mektubuyla ilgili ortak soruşturma başlattığını açıkladı.

AİLESİNİN EVİNE GÖNDERİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu mektubun Başbakanlık Konutu yerine Raanana’daki ailesinin evine gönderildiği aktarıldı. Mektubun ne zaman gönderildiği ise henüz bilinmezken, mahkeme olayla ilgili yasak getirerek detayların açıklanmasını engelledi.

"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KORUMAK BENİM GÖREVİM"

Bennett sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların “şiddet, zorbalık veya ölüm tehditleri” düzeyine çıkmaması gerektiğini belirterek, mektubun doğası gereği siyasi olduğunu ima etti. Bennett, "Ben Başbakanım ve siyasi bir figürüm ama aynı zamanda bir koca ve babayım. Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim" ifadelerini kullanarak, "Siyasi söylemlerin ateşini düşürmeliyiz" dedi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz da dahil olmak üzere koalisyon ortakları, Bennett ve ailesine gönderilen tehdit mektubunu kınadı. Lapid, mektubun "nefretin nereye varabileceğini" gösterdiğini belirterek, “Sokakta, sosyal medyada, her yerde nefret söylemiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Aşırılık yanlıları aklı başında çoğunluğu yenemeyecek” dedi.

Gantz, tehditlerin "kırmızı çizgiyi aşmak" olduğunu ifade ederek, "zarftaki bir mermi tabancadan sıkılan üç kurşuna dönüşebilir" dedi.

Öte yandan polis geçtiğimiz sene Bennett’i tehdit ettikleri bazı vatandaşlar nedeniyle gözaltına almıştı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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