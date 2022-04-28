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İsrail Başbakanı Bennett evindeki gıda harcamaları için kamu bütçesini kullanmaya son vereceğini açıkladı

28.04.2022 04:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bundan sonra evindeki gıda harcamaları için kamu bütçesini kullanmayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Bennett evindeki gıda harcamaları için kamu bütçesini kullanmaya son vereceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bundan sonra evindeki gıda harcamaları için kamu bütçesini kullanmayacağını açıkladı.

Bir TV kanalının, Bennett'in gayrı resmi bir şekilde çalışma ofisi olarak da kullandığı evindeki yüksek harcamaları haberleştirmesi üzerine bu konu ülke gündemine girmişti.

Bunun ardından Bennett, her ay vergi mükelleflerinden toplanan ortalama 26 bin 400 doların (yaklaşık 390 bin TL) konutundaki harcamalar için kullanıldığını, bunun aylık 7 bin 400 dolarının da gıdaya harcandığını açıklamıştı.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde hem başbakanlık konutunda hem de Netanyahu'nun evinde aylık 84 bin 300 dolar harcandığını da açıklayan Bennett bu harcamaların kurallara uygun bir şekilde yapıldığını da eklemişti.

BBC Kudüs Muhabiri Yolande Knell, Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde de pahalı kuaför harcamaları ve lüks restoran faturalarının ülkede sık sık gündem olduğunu aktarıyor.

Knell, Bennett'in kendisini Netanyahu'dan farklı göstermek için başbakanlık konutunda oturmak yerine Tel Aviv'in Raanana bölgesindeki evinde yaşamaya devam ettiğini, bunun da tartışmalı bir karar olduğunu söylüyor.

Pazar günü kendisini bir Facebook paylaşımıyla savunan Bennett, başbakanlara bu hak tanınmış olmasına rağmen altı kişilik ailesinin bir özel aşçı tutmadığını, bunun yerine restoranlardan yemek siparişi verdiklerini belirtti.

Bennett, Netanyahu ailesinin aylık gıda harcamasının 11 bin 100 dolar civarında olduğunu da paylaştı ve ekledi:

"Harcamalarım kurallara uygun olsa da bunun kamuoyunda yarattığı hissin farkındayım. Bu yüzden çalışanlarıma bundan sonra ailemin tüm gıda harcamalarını kişisel hesabımdan yapmalarını söyledim.

"Ben bu işi para veya itibar için değil, İsrail vatandaşlarına hizmet etmek için yapıyorum."

Bennett siyasete atılmadan önce iki şirket kurmuş ve onları 250 milyon dolara satmıştı.

Bennett'in başbakan olarak maaşı 16 bin 500 dolar. Ülkedeki ortalama maaş ise 3 bin 400 dolar civarında.

Bennett'e yanıt veren Netanyahu'nun Likud partisi ise, Bennett'in evinin resmi bir çalışma ofisi olmaması nedeniyle bu harcamaların sadece kişisel harcamalar olduğunu, Netanyahu ailesinin aylık kişisel restoran siparişi tutarının 400 doları aşmadığını belirtti.

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İsrail
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