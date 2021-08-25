İsrail Başbakanı Biden’la İran’ı Konuşacak

Görev başına geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'le görüşecek. Bennett, Perşembe günü de Başkan Biden'la biraraya gelecek.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşme, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin tırmandığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'yle olan güney sınırında tansiyonun kademeli olarak yükseldiği döneme denk geliyor.

İsrail Başbakanlığı'ndan Bennett yola çıkmadan önce yapılan açıklamada, Başbakan'ın Biden'la yapacağı görüşmedeki bir numaralı önceliğinin İran olacağı, "İran'ın nükleer programında son iki-üç yılda kaydettiği ilerlemelerin" özellikle ele alınacağı kaydedildi. Bennett, İsrail'in askeri nitelik üstünlüğü, Corona virüsü pandemisi ve ekonomik meseleleri de konuşacaklarını belirtti.

Naftali Bennett, daha önce, İran ve dünya güçleri arasında yeni bir nükleer anlaşma olasılığına karşı çıktığını söylemiş, varılacak herhangi bir anlaşmanın İran'ın Ortadoğu'da sergilediği saldırgan tavrını frenlemeyi de amaçlaması gerektiğinin altını çizmişti. Son aylarda İsrail'le bağlantılı gemilere düzenlenen saldırıların arkasında İran'ın olduğuna inanılıyor.

Bennett, bu haftanın başında kabinesine, Biden'la yapacağı görüşmede ”İran'ı durdurma zamanının geldiğini, süresi çoktan dolan ve bir zamanlar anlamlı olduğunu düşünenler için bile artık anlamını yitiren bir nükleer anlaşmaya yeniden girmemesi gerektiğini” söyleyeceğini bildirdi.

İsrail ve Gazze Şeridi'ne hakim olan Hamas arasındaki sürtüşme, son üç aydır artıyor. 22 gün süren çatışmalarda Hamas Gazze'de en az 265, İsrail ise 13 kayıp vermişti.

Gazze Şeridi'nin yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bir düzenleme üzerinde anlaşmak için iki taraf arasında yürütülen dolaylı müzakereler, geçen hafta başarısızlıkla sonuçlandı. Hamas'ın İsrail'in güneyine içi yanıcı madde dolu balon bombaları atması ve sınırda şiddet içerikli gösteriler düzenlemesi, bölgede şiddetin yeniden baş gösterebileceği olasılığını yükseltti.

İsrail Başbakanı Bennett, ABD'ye hareket etmeden önce, "ABD'de de İsrail'de de yeni hükümetler işbaşında. Kudüs'ten beraberimde yeni bir işbirliği ruhu getiriyorum ve bu ruh, iki ülke arasındaki özel ve uzun ilişkiyi temel alıyor" dedi.

Naftali Bennett, iki ay önce, sekiz siyasi partinin koalisyon oluşturmasıyla göreve geldi. Koalisyondaki siyasi ideolojiler, aşırı Yahudi milliyetçilerinden küçük bir İslamcı gruba geniş bir yelpazeye yayılıyor. İki yıl içinde dört kez genel seçim düzenlenen İsrail'de kurulan bu koalisyon, eski Başbakan Benyamin Netanyahu'yu iktidardan indirmişti.

