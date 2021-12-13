İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Bennett ve BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, ilk kez ikili temaslar için kamuoyu önünde biraraya geldiler. Bennett, El Nahyan’la el sıkışırken çekilen fotoğraflarını tarihi olarak nitelendirdi.

İsrail’in Abu Dabi Büyükelçisi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Bennett ve El Nahyan’ın toplantıda İsrail- Birleşik Arap Emirlikler ilişkilerinin normalleşmesi ve İran konularını görüştüklerini söyledi. Büyükelçi açıklamasında görüşmede sadece İran konusunun gündeme gelmediğine diğer meseleler ve ilişkilerin de konuşulduğuna özellikle vurgu yaptı.

İki ülke arasında ABD’nin aracılığıyla diyalog kurulmasının ardından ticaret hacminde de salgına rağmen patlama yaşandığına dikkat çekiliyor. Gerirde bıraktığımız yıl 125 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaretin bu yıl 4 kat artarak 500 milyon dolar yükseldiği belirtiliyor. Ekonomistlerin rakamın önümüzdeki yıl daha da artacağına dikkat çekiyorlar.

İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası alanda kaygılar sürerken BAE Tahran’la ilişkilerini geliştirme arayışı içerisinde bulunuyor.

İsrail basınında Başbakan Bennett’in Birleşik Arap Emirlikleri’yle ellerindeki İran’ın bölgede destek verdiği askeri gruplar ve kullandığı insansız hava araçlarına dair de istihbarat verilerini paylaştığını öne sürdü.

