İsrail Başbakanı Mısır’ı Ziyaret Ediyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi ile İsrail-Filistin ilişkileri ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Pazartesi günü biraraya geldi. Bennett görüşmenin çok önemli olduğunu ve iyi geçtiğini söyledi.

Haziran ayında İsrail’de başbakanlık koltuğuna outran aşırı sağcı partinin lideri Bennett, geçen ay, Sissi tarafından Kızıdeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te buluşmak üzere Mısır’a davet edilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşme öncesinde yapılan açıklamaya göre ziyaret bir İsrail başbakanı tarafından Mısır’a son 10 yılda yapılan ilk ziyaret. Açıklamaya göre görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecini canlandırmanın yollarının konuşulması, ayrıca ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyordu.

İsrail ve Filistin arasında barış görüşmeleri 2014 yılında sona ermişti. Uzmanlara göre görüşmelerin yeniden başlaması olasılığı düşük. Milliyetçi Bennett, Filistin’in bağımsız bir devlet olmasına karşı çıkıyor.

Pazartesi günkü görüşmenin gündem maddelerinden birinin Gazze Şeridi’ndeki durum olması bekleniyordu. Mayıs ayında 11 gün boyunca İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından Mısır arabuluculuğunda bir ateşkes yapılmıştı.

Ancak Ağustos sonunda Gazze Şeridi’nde şiddet olaylarının artması hassas ateşkesi tehlikeye attı. Geçen hafta boyunca Filistinli militanlar İsrail’e üç gece arka arkaya roket attı, İsrail hava kuvvetleri de Gazze Şeridi’ne misilleme atışları yaptı.

Uzmanlara göre Bennett ve Sissi’nin Ortadoğu’da İran’ın etkisi ve Lübnan’daki kriz gibi bölgesel konuları da tartışması bekleniyor.

Mısır, 1979 yılında İsrail’le barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olmuş, ancak ilişkiler güvenlik işbirliği ve ekonomik bağlarla sınırlı kalmıştı.

Dört Arap devletinin geçen yıl İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik anlaşmalar yapmasının ardından, Mısır'ın Gazze ateşkesine aracılık etmesi, bölgedeki diplomatik rolünü pekiştirmesini sağladı.

İsrail Başbakanı’nın Mısır'a yaptığı son resmi ziyaret, Benyamin Netanyahu'nun, 2011 yılının Ocak ayında Şarm El-Şeyh'te, devrilmesinden hemen önce eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile yaptığı görüşmeydi.

