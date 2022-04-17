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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten gerilimi arttıracak hamle! Polise 'tam yetki' verdi

17.04.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail güçlerinin yaptığı baskın büyük tepki çekmişti. Yaşanan olayların ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten gerilimi tırmandıracak bir hamle daha geldi. Bennett işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki olaylarda İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için polise "tam yetki" verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten gerilimi arttıracak hamle! Polise 'tam yetki' verdi

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, İsrail polisinin sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, sonrasında çıkan olaylar üzerine ordunun komuta kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLAR"

Kamu düzenini ve 3 dinin kutsal günlerini bozmaya çalışanlarla "ilgilenilmesi" gerektiğini belirten Bennett, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Eski Şehir çevresinde İsrail otobüslerine taş atılmasının önlenmesi için "güvenliğin artırılması" talimatını verdi.

Bennett, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerine gerekli tüm önlemleri almaları konusunda siyaset tarafından tam yetki verildi. Bir yandan durumu sakinleştirmek için çalışırken bir yandan da saldırganlara karşı yoğun gayret içindeyiz. Güvenlik güçleri her türlü senaryoya hazırlanıyor."

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Mescid-i Aksa'ya giremeyen Filistinliler ve İsrail polisi arasında Eski Şehir çevresinde arbede yaşanmış, bazı noktalarda olaylar çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir grubun İsrail otobüslerine taş attığı görülmüştü.

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SABAH NAMAZINDAN SONRA MESCİD'İ AKSA'YA BASKIN

İsrail güçleri cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa’ya girdiğini açıklamıştı.

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Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

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Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

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Eski Şehir içindeki Kıyamet Kilisesi ve başka noktalarda Hristiyanlar da Paskalya Bayramı için ayinler düzenliyor.

İsrail ve Filistin'de şiddetin yüksek seyrettiği ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmandırmasından endişe ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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