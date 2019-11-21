İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Batı Kudüs’teki ofisinde hakkındaki suçlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"BAŞBAKAN'A YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ"

Suçlamaları reddeden Netanyahu, "Şu anda asılsız suçlamalarla Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, zamanlamanın manidar olduğuna dikkati çekerek, kendisi hakkında yapılan soruşturmayla ilgili soru işaretleri oluştuğunu, bu durumun da İsrail polisi ve Başsavcısı'na olan güveni zedelediğini söyledi.

"DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN GÜVENİLİR BİR HUKUKA TABİ OLMALIYIZ"

Başsavcı'nın kararını şüpheli bulduğunu ve devlet işlerini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Netanyahu, "Beni destekleyenlere ve siyasi rakiplerime sesleniyorum. Devletimizin bekası için güvenilir bir hukuka tabi olmalıyız." dedi.

Netanyahu, kendisini sorgulayan memurların da sorgulanmasını talep ederek, sürecin “kirli”, hakkındaki suç dosyasının delillerinin "şüpheli" olduğunu kaydetti.

Polisin "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması tanığına şantaj yaptığını ileri süren Netanyahu, hukukun kendisi hakkında "ayrımcı" işlediğini iddia etti.