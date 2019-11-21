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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başsavcı Avichai Mandelblit’in aleyhindeki 3 ayrı dosya (rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma) nedeniyle dava açılmasına kararı vermesini darbe girişimi olarak niteledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Batı Kudüs’teki ofisinde hakkındaki suçlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"BAŞBAKAN'A YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ"

Suçlamaları reddeden Netanyahu, "Şu anda asılsız suçlamalarla Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, zamanlamanın manidar olduğuna dikkati çekerek, kendisi hakkında yapılan soruşturmayla ilgili soru işaretleri oluştuğunu, bu durumun da İsrail polisi ve Başsavcısı'na olan güveni zedelediğini söyledi.

"DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN GÜVENİLİR BİR HUKUKA TABİ OLMALIYIZ"

Başsavcı'nın kararını şüpheli bulduğunu ve devlet işlerini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Netanyahu, "Beni destekleyenlere ve siyasi rakiplerime sesleniyorum. Devletimizin bekası için güvenilir bir hukuka tabi olmalıyız." dedi.

Netanyahu, kendisini sorgulayan memurların da sorgulanmasını talep ederek, sürecin “kirli”, hakkındaki suç dosyasının delillerinin "şüpheli" olduğunu kaydetti.

Polisin "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması tanığına şantaj yaptığını ileri süren Netanyahu, hukukun kendisi hakkında "ayrımcı" işlediğini iddia etti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılması kararı vermişti.

Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıklamıştı.

Son dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdiSon dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdi

NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden önce geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

(AA)

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