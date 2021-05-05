İsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti kuramadı

İsrail'de mart ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hükümeti kurması için tanınan yasal süre olan 28 gün gece yarısı doldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gece yarısına kısa süre kala Cumhurbaşkanı Rivlin'i hükümeti kuramayacağı konusunda bilgilendirdiği ve görevi iade ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, hükümetin kurulması için parti liderleri ile çarşamba günü görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Ülkede iki yıl içinde yapılan dördüncü parlamento seçimleri sonrasında hükümetin kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Rivlin'in nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Rivlin'in hükümet kurma görevini, genel seçimlerde en fazla oy alan ikinci parti konumundaki Yesh Atid lideri Yair Lapid'e verilebileceği dile getiriliyor. Bu durumda, Lapid'in de hükümeti kurmak için 28 gün süresi olacak.

Cumhurbaşkanı Rivlin'in hükümeti kurma görevini parlamentoya vermesi de seçenekler arasında bulunuyor. Buna göre, her parlamento üyesinin 21 gün içinde 120 parlamenterin 61'inin desteğini alması, sonrasındaki iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa, parlamento feshedilerek, iki yıl içindeki beşinci genel seçimin yolu açılmış olacacak.