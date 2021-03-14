İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs’teki konutu önünde protesto edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart’taki seçimler öncesinde son kez Kudüs’teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.

İsrail’deki seçimlere 10 gün kalmışken Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik protestolar devam ediyor. Kudüs’te bulunan Başbakanlık Konutu ve Netanyahu’nun kıyı kenti Caesaria’daki evinin önünde toplanan yüzlerce kişi, 23 Mart’taki seçimler öncesinde son kez Kudüs’teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.

