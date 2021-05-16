İsrail Başbakanı Netanyahu Operasyonların Süreceğini Söyledi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, sivillerin ve medya mensuplarının hedef alınmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğu hatırlatmasında bulundu. İsrail dün Al Cezire ve Associated Press haber ajansının ofislerinin bulunduğu binayı vurmuştu.

İsrail ordusu gece yapılan operasyonlarda Yahya El Sinwar isimli Hamas yöneticisinin evinin vurulduğunu açıkladı. Hamas askeri ve siyasi kanadı yöneticisi olan El Sinwar, 2011 yılında hapisten serbest bırakılmıştı.

Operasyonların başından bu yana en az 153 Filistinli hayatını kaybederken ölenlerden 42’sinin çocuklar olduğu açıklandı. İsrail’de de ikisi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Filistinli yetkililer hava saldırılarında son olarak bir nörolog, eşi ve çocuğunun da evlerinin vurulması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki yedinci gününe girerken İsrail, gece boyunca Gazze’ye bombardımana devam etti. Filistinli yetkililer bu gece düzenlenen hava operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 kişi olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu vurulan binanın belirlenen hedefler arasında olduğunu açıkladı ve binada Hamas’a ait ofisler olduğunu öne sürdü. Bina vurulmadan önce uyarı yapılması can kaybını önledi. AP haber ajansı tarafından yapılan açıklamada İsrail yönetimi kınandı ve binada Hamas ofisleri bulunduğu iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Hamas gece boyu İsrail tarafına yaklaşık 120 roket fırlattı. İsrail ordusu roketler 10-12 tanesinin İsrail topraklarına ulaşmadan Gazze sınırları içerisine düştüğünü diğerlerinin büyük bir çoğunluğunun da hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı. İsrailli yetkililer Tel Aviv ve Berşeba kentlerinde sirenlerin çalması ve halkın panik içerisinde sığınaklara kaçması esnasında 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Netanyahu: "Operasyonlar gerektiği kadar süre devam edecek"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün akşam televizyondan halka seslendi ve henüz operasyonların bitmediğini ve gerektiğini kadar süreceğini söyledi. Netanyahu, gelişmelerle ilgili olarak bugün kabinesiyle biraraya gelecek.

Katar’da konuşan Hamas lideri İsmail Haniya da Netanyahu’ya seslendi. Haniye, “Netanyahu’ya söylüyorum. Ateşle oynama, bu çatışmanın, bu savaşın, bu intifadanın adı Kudüs’tür. Kudüs’tür. Kudüs’tür” dedi.

