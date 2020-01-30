HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri planı görüşmek üzere Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri planı görüşmek üzere Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Netanyahu, sosyal medya hesabında görüşme ile ilgili “Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova’da önemli bir çalışma toplantısı. İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı. Teşekkürler Başkan Putin” paylaşımında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.