İsrail Başbakanı Netanyahu: "Trump'ın planı tarihte bir kez görülecek fırsat"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak amacıyla" hazırladığı iddia edilen ve "Yüzyılın Anlaşaması" olarak nitelenen planın "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olduğunu söyledi.

Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Trump ile görüşmek için bugün ABD'ye gideceğini belirten Netanyahu, "Washington'a büyük bir misyon, büyük sorumluluk, büyük kazanım duygusuyla gidiyorum ve tarih yazabileceğimiz ümidiyle doluyum." dedi.

ABD Başkanı ile yapacağı görüşmenin önemine dikkati çeken Netanyahu, "Çok dramatik diplomatik olayların ortasındayız ancak zirve hala önümüzde. Yüzyılın Anlaşması'nı sunacak olan arkadaşım ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim. Bence böylesine fırsat tarihte bir kez ele geçer ve bunu kaçıramayız." diye konuştu.

Netanyahu, üç yıldır Trump ve ekibiyle İsrail'in güvenli ve ulusal ihtiyaçları üzerine görüşmeler yaptığını aktararak "Tüm bu görüşmelerde Beyaz Saray'da İsrail'in hayati ihtiyaçlarını dinleyen bir kulak buldum." ifadelerini kullandı.