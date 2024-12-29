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İsrail Başbakanı Netanyahu yarın ameliyata alınacak

29.12.2024 00:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yarın prostat ameliyatı olacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu yarın ameliyata alınacak

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi.

YARIN AMELİYAT OLACAK

Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana Netanyahu'nun antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilirken, başbakanın yarın prostat ameliyatı olacağı kaydedildi. İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu, 75 yaşında. Pazar akşamları yapılan haftalık kabine toplantısının ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
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