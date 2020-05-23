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İsrail Başbakanı Netanyahu yarın hakim karşısına çıkacak

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle açılan yolsuzluk davası, yarın görülmeye başlanacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu yarın hakim karşısına çıkacak

İsrail'de, görevdeyken hakkında dava açılan ilk başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yapılacak.

DURUŞMAYA KATILMAMA TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Duruşmaya katılmama talebi geri çevrilen Netanyahu'nun mahkemede hazır bulunması bekleniyor.

2 Mart'ta yapılan erken genel seçimin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinin başına geçen ve İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten siyasetçi olan Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.

3 AYRI YOLSUZLUK DOSYASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen önlemler nedeniyle Netanyahu'nun 17 Mart'ta yapılması planlanan duruşması 24 Mayıs'a ertelenmişti.

Kudüs Bölge Mahkemesi, 20 Mayıs'ta, Netanyahu'nun Kovid-19 önlemleri ve hakkındaki suçlamaları bilmesini gerekçe göstererek duruşmaya katılmama talebini reddetmişti.

(AA)

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