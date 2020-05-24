İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı dava, yeniden göreve başladığının ertesi günü Kudüs'te başladı.

70 yaşındaki Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

İsrail Başbakanı, yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Netanyahu suçlamaların siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savunuyor.

Kısa süren duruşmada Başbakan Netanyahu, "her ne şekilde olursa olsun kendisinin görevden alınması" için bu suçlamaların yöneltildiğini savundu.

İsrail'de aylar süren siyasi belirsizliğin ardından, Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Netanyahu, muhalefetin hakkındaki dava süresince görevden ayrılması çağrısını reddetmişti.

2009'dan beri Başbakanlık görevini yürüten Likud Partisi lideri Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanı. 1996-1999 yılları arasında da bir dönem bu görevi üstlenmişti.

Pazar günü Kudüs Bölge Mahkemesi'ne vardığında Netanyahu gazetecilere, "Alnım ak, sırtım dik bir şekilde burada duruyorum" dedi.