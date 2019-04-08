İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak vaadi

İsrail'in, değil Batı Şeria, işgal ettiği her yerde gayrimeşru ve işgalci olduğunu belirten Turan, "İsrail faşist ve işgalci bir devlettir. Mazlum ve mağdur Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak Yahudi yerleşimcileri yerleştiren siyonist rejim, elbette ektiği rüzgarı gün gelecek fırtına olarak biçecektir." diye konuştu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu'nun, seçim vaadi olarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail topraklarına katılacağını açıklamasının Ortadoğu ve Filistin'de yeni yaralar açacağını ifade etti.

ALİ KEMAL AKAN - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadine tepki göstererek, "Yayılmacı politikalar, vadedilmiş topraklara hakim olma arzusu gibi insanlık dışı uygulamalar ilk önce Türkiye ve İslam coğrafyalarında yaşayan halkların karşı durduğu siyonist hedeflerdir. Bunlar, Türkiye payidar oldukça da gerçekleşmeyecektir." dedi.

ABD ve onun boyunduruğu altındaki bazı devletçiklerin ve kuruluşların destek açıklamalarının İsrail’in kan emiciliğini, zalimliğini temizleyemeyeceğini söyleyen Turan, siyonist rejimin, insanlığın vicdanında ve tüm İslam aleminde her zaman katil, işgalci ve zorba bir devlet olarak kalmaya mahkum olduğunu kaydetti.

Turan, şöyle devam etti:

"Milletlerarası hak, hukuk ve vicdan tanımadan, Filistinliler'i topraklarından sürüp yayılmacı politikalarla bölgeye yerleşen siyonistler, güçlerini kaybettiklerinde unutmasınlar ki ilk fırsatta yaptıklarının cezalarını çekeceklerdir. Seçim kazanmak için Filistin toprakları ve masum Filistinliler üzerinden yürütülen bu politikaya artık milletlerarası toplum 'dur' demelidir. Batının sağduyulu, siyonizme esir olmamış halkları ve liderleri Netanyahu'yu hizaya getirmelidir. Ayrıca seçim vaadi olarak bir başka halka zulmü, baskıyı, toprakları ilhak etmeyi vadeden bir Başbakan adayına kendi içlerindeki sağduyu sahibi, eğer varsa merhametini kaybetmemiş İsrailliler tepki göstermelidir."