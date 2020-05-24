İsrail Başbakanı Netanyahu’nun davası başladı

Likud Partisi’nin lideri duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları "gülünç" diye nitelendirdi. İddiaları reddeden Netanyahu savcılık ve medyayı "güçlü bir başbakanı zorla görevden almak için" komplo kurmakla suçladı. Mahkemenin televizyondan naklen yayınlanması talebinde bulunan Netanyahu, bu sayede vatandaşın kendi kendine fikir oluşturabileceğini savundu.

Benyamin Netanyahu ve ailesi, 2007 ile 2016 yılları arasında mücevher, puro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına mali ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgilere göre, "Dosya 1000" olarak nitelenen olayda Netanyahu'nun film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı iş insanı James Packer’dan pahalı hediyeler aldığı ve karşılığında Milchan’a milyonlar değerinde vergi indirimi sağladığı ve ABD vizesi almasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Medya patronuna "ahlaksız teklifte bulundu" iddiası

"Dosya 2000" olarak nitelenen ikinci vakada ise Netanyahu’nun muhalif Yediot Ahronot gazetesinde kendisi hakkında daha olumlu haberler yapılması için gazetenin sahibi Arnon Moses ile bir anlaşma yaptığı ve buna karşılık gazetenin rakibi olan Israel Hayom gazetesinin zayıflatılmasına yardımcı olmayı vaat ettiği öne sürülüyor. Savcılığın, bu konudaki iddiasını soruşturma sırasında ulaştığı ve Netanyahu ile Moses arasındaki geçtiği bildirilen görüşmelere dair ses kayıtlarına dayandırdığı haber veriliyor. Savcılığın, cezada indirim teklifi üzerine Netanyahu'ya bir dönem danışmanlık ve özel kalem müdürlüğünü yapan Ari Harow'un aleyhinde ifadeye razı olduğu açıklandı.