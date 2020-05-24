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İsrail Başbakanı Netanyahu’nun davası başladı

24.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla bugün ilk kez mahkemeye çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun davası başladı

Netanyahu suçlamaları geri çevirirken, görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak ülke tarihine geçti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu avukatları ile birlikte duruşma salonunda hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından, dava ileri bir tarihe ertelendi.

Üç ayrı dosyadan yargılanan 70 yaşındaki Netanyahu’ya yolsuzluk yapma, rüşvet alma ve güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Likud Partisi’nin lideri duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları "gülünç" diye nitelendirdi. İddiaları reddeden Netanyahu savcılık ve medyayı "güçlü bir başbakanı zorla görevden almak için" komplo kurmakla suçladı. Mahkemenin televizyondan naklen yayınlanması talebinde bulunan Netanyahu, bu sayede vatandaşın kendi kendine fikir oluşturabileceğini savundu.

Lüks hediyeler ve vergi kolaylığına ilişkin suçlamalar

Benyamin Netanyahu ve ailesi, 2007 ile 2016 yılları arasında mücevher, puro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına mali ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgilere göre, "Dosya 1000" olarak nitelenen olayda Netanyahu'nun film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı iş insanı James Packer’dan pahalı hediyeler aldığı ve karşılığında Milchan’a milyonlar değerinde vergi indirimi sağladığı ve ABD vizesi almasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Medya patronuna "ahlaksız teklifte bulundu" iddiası

"Dosya 2000" olarak nitelenen ikinci vakada ise Netanyahu’nun muhalif Yediot Ahronot gazetesinde kendisi hakkında daha olumlu haberler yapılması için gazetenin sahibi Arnon Moses ile bir anlaşma yaptığı ve buna karşılık gazetenin rakibi olan Israel Hayom gazetesinin zayıflatılmasına yardımcı olmayı vaat ettiği öne sürülüyor. Savcılığın, bu konudaki iddiasını soruşturma sırasında ulaştığı ve Netanyahu ile Moses arasındaki geçtiği bildirilen görüşmelere dair ses kayıtlarına dayandırdığı haber veriliyor. Savcılığın, cezada indirim teklifi üzerine Netanyahu'ya bir dönem danışmanlık ve özel kalem müdürlüğünü yapan Ari Harow'un aleyhinde ifadeye razı olduğu açıklandı.

Bezeq skandalı

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yöneltilen en ağır suçlama ise Bezeq adlı telekomünikasyon şirketiyle bağlantılı olanı. "Dosya 4000" olarak tanınan vakada, Netanyahu’nun iletişim bakanı olarak görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq’e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor. Netanyahu, İletişim bakanlığı görevinden 2017 yılında istifa etti. Netanyahu aleyhinde bu davada tanıklık yapacak kişinin de eski iletişim bakanlığı genel direktörü Şlomo Filber olduğu kaydedildi. Filmer’in, Benyamin Netanyahu ile Bezeq’in en önemli hissedarı Şaul Eloviç arasında pazarlıkları yürüttüğü ve Bezeq'e milyonlarca dolarlık kolaylık sağladığı aktarılıyor.

AFP,dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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