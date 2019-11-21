İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Rüşvet Dahil 3 Ayrı Suçlama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Netanyahu’ya rüşvet dahil üç ayrı suçlama yöneltiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit iddinameyi açıkladı. İlk kez görevde olan bir İsrail Başbakanı hakkında hazırlanan iddianamede Netanyahu rüşvet, güven ihlali ve dolandırıclıkla suçlanıyor.

Hakkındaki üç yolsuzluk davasında iddiaları reddeden Netanyahu’nun başbakanlık görevinden istifa etme zorunluluğu bu aşamada bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik suçlamalardan biri kendisi hakkında olumlu haber yapılması karşılığında Bezeq adlı telekomünikasyon şirketine iltimas geçtiği iddiası. Bir diğeri de iş adamlarından 264 bin dolarlık puro ve şampanya gibi hediyeler kabul ettiği iddiası.

İsrail’in en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanına sahip olan Netanyahu rüşvetten suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İsrail Başbakanı hakkındaki iddianame açıklanmadan önce Twitter’dan paylaştığı mesajda “Çağdaş devletlerde hakkında olumlu haber yapıldığı için bir kamu görevlisinin rüşvetle suçlandığı görülmedi. Hukuk otoriteleri bu teoriyi benimserse İsrail'i ifade ve basın özgürlüğünü savunan gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkarmış olur" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı’nın önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Netanyahu hakkındaki iddianame İsrail’de Eylül ayındaki seçimlerin ardından koalisyon hükümeti kurulması çabalarının başarısız olmasının ardından geldi. İsrail Başbakanı hakkındaki suçlamaların İsrail siyasetindeki belirsizliği daha da arttırdığı yorumu yapılıyor.

