"İsrail Başbakanı, pervasız saldırganlığını ortaya koydu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerini eleştirerek, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'deki seçim sürecini hatırlatan Çelik, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir televizyon kanalına verdiği röportajda Batı Şeria'nın ilhak edilmesi meselesini gündeme getirdiğini hatırlattı.

"İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerini de ilhak edeceğini söyledi." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Öteden beri söylüyoruz Trump'ın cesaretlendirmesini... Kudüs konusundaki yanlış kararlarla ilgili cesaretlendirmesini, Golan tepeleri konusundaki cesaretlendirmesinin işgalciliği kışkırtacağını, bunun arkasından başka işgal arayışlarının geleceğini ve bunun dünyanın her yerine yayılacağını..."

Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir. Netanyahu'nun zihniyetini cesaretlendirenler bundan sorumludurlar, saldırmadığı bir değer, hukuk ilkesi yok Netanyahu'nun." şeklinde konuştu.