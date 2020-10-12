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İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi Biraraya Gelecekler

12.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

İsrail Bakanlar Kurulu’nun, Birleşik Arap Emirlikleri’yle normalleşme anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi’yle kısa süre içerisinde biraraya geleceğini açıkladı

İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi Biraraya Gelecekler

İsrail Bakanlar Kurulu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’yle normalleşme anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi’yle kısa süre içerisinde biraraya geleceğini açıkladı.

Netanyahu, normalleşme anlaşmasının onaylanmasının ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El-Nahyan’la bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde iki lider, en kısa sürede biraraya gelmek konusunda uzlaştı.

El-Nahyan ve Netanyahu’nun telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge barışı konularını ele aldıkları belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu veliaht prensi İsrail’a davet ettiğini, Prens’in de kendisini Abu Dabi’ye davet ettiğini söyledi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması 15 Eylül’de imzalanmıştı.

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