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İsrail Başbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür telefonu

18.11.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılması sonrasında İsrail Başbakanı Bennett Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

İsrail Başbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür telefonu

İstanbul'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılması sonrasında İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. İsrail Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, Erdoğan'a çiftin serbest bırakılmasını güven altına aldığı için teşekkür etti.

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamaya göre ayrıca görüşme 2013'ten bu yana bir İsrail başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında yapılan ilk görüşme oldu.

Erdoğan-Herzog görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Erdoğan görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek gerek ikili gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti" denildi.

İsrailli çift serbest bırakıldı

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüledikleri iddiası ile 10 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İsrailli Mordi ve Natali Oknin çiftinin bugün serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "Türkiye ile gösterilen ortak çabalar sonucunda, Mordi ve Natali Oknin cezaevinden tahliye edilerek İsrail'e evlerine dönüyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bennett, Twitter hesabından da çiftin İsrail'e dönmelerinin ardından çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.

DW, Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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