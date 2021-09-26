HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail basını: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail basını: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

26.09.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddia edildi.

İsrail basını: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.

YER BİLİNMİYOR

Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.

Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
PARTNERBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtilerBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtiler
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Rusya'dan önemli açıklamaErdoğan-Putin zirvesi öncesi Rusya'dan önemli açıklama
Anahtar Kelimeler:
İsrail Ürdün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Bella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksek

Bella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksek

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.