İsrail basınından çarpıcı iddia! İsrail Hava Kuvvetleri İran'a saldıracak: Hedefte ise...

İsrail basını, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiğini belirtti. Yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleerine saldırıya hazırlandığını iddia etti.

TARİH VERİLMEDİ

Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken yetkililer, İsrail'in Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun "etkisiz hale getirildiğini", Hizbullah'ın "zayıfladığını" iddia etti.

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı.

Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır