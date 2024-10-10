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  4. İsrail basınından çarpıcı iddia! Şimdi de gözlerini ortaya diktiler: Ele geçirecekler

İsrail basınından çarpıcı iddia! Şimdi de gözlerini ortaya diktiler: Ele geçirecekler

10.10.2024 18:01
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İsrail, Orta Doğu'daki gerilimi artırırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasp edeceğini öne sürdü.

İsrail basınından çarpıcı iddia! Şimdi de gözlerini ortaya diktiler: Ele geçirecekler

İsrail Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail Toprak Otoritesi'nin UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan merkezinin arazisine el koyacağı kaydedildi.

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"PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Gasbedilen araziye 1440 yasa dışı konut inşa edilmesinin planlandığı ve projenin hazırlık aşamasında olduğu ifade edildi. Habere ilişkin UNRWA ve İsrailli yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinli mültecilere yardım konusunda kilit role sahip UNRWA, 7 Ekim 2023'teki saldırılardan beri İsrail yönetiminin hedefinde.

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"30 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN" UYARISI

İsrail basını, mayıs sonunda Tel Aviv yönetiminin UNRWA'dan Doğu Kudüs'teki merkezini 30 gün içinde boşaltmasını istediğini yazmıştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya ilişkin yasa teklifinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde çok ağır sonuçlar ortaya çıkacağına işaret eden Lazzarini, aynı zamanda bunun çok ciddi bir emsal teşkil edebileceği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kudüs İsrail
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