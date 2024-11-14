HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.11.2024 23:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı. İsrail basını çarpıcı bir iddiada bulundu. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.

İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

thumbs_b_c_488205aae283ac554d7da9817dda5b0d

GÖREVE BAŞLAYACAĞI İLK GÜN...

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

thumbs_b_c_5334230d3fb8c25990f1171dabbfb7b1

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: AA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu abd
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

Uçum canlı yayında yanıtladı: Adalet Bakanı olacak mı?

Uçum canlı yayında yanıtladı: Adalet Bakanı olacak mı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.