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İsrail Başsavcısı'ndan, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 02:26 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısı'ndan, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili iddianamenin sunumunun, nisan ayında yapılması planlanan seçimlerden sonraya ertelenmesiyle ilgili talebi reddettiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, Mandelblit, Netanyahu'nun avukatlarının, iddianamenin 9 Nisan'da yapılması beklenen seçimlerden sonra sunulması yönündeki talebini kabul etmedi.

Mandelblit'in, Netanyahu'nun avukatlarına ret kararını en geç bugün açıklayacağı belirtildi.

Mandelblit ve ekibinin, ret gerekçesiyle ilgili olarak, "kararın ertelenmesi ya da dondurulmasının siyasi bir karar olacağı ve seçimlere müdahale anlamına geleceği" açıklamasında bulunacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan ve Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin naklettiği açıklamada ise "Mandelblit'in, ne pahasına olursa olsun seçimlerden önce başbakan aleyhindeki iddianameyi sunması için medyadan ve sol kesimden gelen baskılara boyun eğdiğinin anlaşıldığı" ifadesine yer verildi.

Mandelblit, 18 Ocak'ta da Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili kararın seçimlerden sonraya ertelenmesi yönündeki talebini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları, 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar tutarında mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avichai Mandelblit Binyamin Netanyahu yolsuzluk soruşturması

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