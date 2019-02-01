İsrail Başsavcısı'ndan, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili iddianamenin sunumunun, nisan ayında yapılması planlanan seçimlerden sonraya ertelenmesiyle ilgili talebi reddettiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, Mandelblit, Netanyahu'nun avukatlarının, iddianamenin 9 Nisan'da yapılması beklenen seçimlerden sonra sunulması yönündeki talebini kabul etmedi.

Mandelblit'in, Netanyahu'nun avukatlarına ret kararını en geç bugün açıklayacağı belirtildi.

Mandelblit ve ekibinin, ret gerekçesiyle ilgili olarak, "kararın ertelenmesi ya da dondurulmasının siyasi bir karar olacağı ve seçimlere müdahale anlamına geleceği" açıklamasında bulunacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan ve Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin naklettiği açıklamada ise "Mandelblit'in, ne pahasına olursa olsun seçimlerden önce başbakan aleyhindeki iddianameyi sunması için medyadan ve sol kesimden gelen baskılara boyun eğdiğinin anlaşıldığı" ifadesine yer verildi.