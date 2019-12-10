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İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya "Batı Şeria'da ilhak" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 01:28 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya "Batı Şeria'da ilhak" uyarısı

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin İsrail'e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi" yönünde uyardı.

Haaretz Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre, Mandelblit, Netanyahu'ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi.

Haberde ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.

Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti.

UCM Savcılık Ofisi'nin 5 Aralık'ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail’de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan "endişe verici" tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ilhak israil Ürdün Vadisi

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