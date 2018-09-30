İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'taki Batnulhava semtinde bir ticari işletmeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca, baskına ve gözaltılara tepki gösteren bölge sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Bölge sakinleri de taş ve molotofkokteyli atıp, çöp konteynerleriyle yolu kapatarak askerlere karşılık verdi.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin, çıkan olaylar sırasında boğulma tehlikesi geçiren bir Filistinliyi hastaneye kaldırdığını aktardı.

Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

