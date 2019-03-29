İsrail Batı Şeria'da 4 bin 500 yeni konut inşa etmeye hazırlanıyor

KUDÜS (AA) - İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine 4 bin 500 ek konut inşa etmeye hazırlanıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimine” (COGAT) bağlı Yüksek Planlama Komitesi’nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 500 konutun inşa edilmesi kararını onaylayacağı belirtildi.

Haberde, ek konut inşa etme kararının 9 Nisan’da ülkede gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi açıklanmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapılarak, söz konusu konutların işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı COGAT yetkilileri arasında mali bir çekişme yaşandığı belirtilen haberde, bu çekişmenin çarşamba gününe kadar çözülmemesi durumunda ek konut inşa planının onaylanmasının seçim sonrasına bırakılacağı ifade edildi.