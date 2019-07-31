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İsrail Batı Şeria'da 6 bin yasa dışı konut inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin yeni konut inşa edilmesi planına onay verdi

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı konut sayısını 6 bin artıracak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onayladı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in yakında başlayacak Orta Doğu turu öncesinde söz konusu inşa planının onaylanmasının önem arz ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal13 televizyonuna göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün de işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilerin 715 konut inşa etmesine izin vermişti.

İsrail yönetimi, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria’nın yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

- Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Öte yandan Doğu Kudüs'te ise 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi yerleşim birimleri

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