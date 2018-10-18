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İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliye ait binayı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliye ait binayı yıktı

EL- BİRE (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde El-Bire kentindeki El-Haşimiye semtine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, daha sonra semtte bulunan Hamis Mutriya isimli Filistinliye ait 4 katlı binayı yıktı.

Birkaç yıl önce inşa edilen binanın boş olduğu belirtildi.

İsrail'in daha önce, Mutriya'ya evin C bölgesinde "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkım uyarısı gönderdiği ifade edildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria bina israil yıkım

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