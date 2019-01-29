İsrail, Batı Şeria’da bir köye baskın düzenledi :1 şehit, 30 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin bir köye düzenlediği baskında bir Filistinli şehit oldu, 30 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki El-Mugayir köyüne baskın yaparak gerçek ve plastik mermilerle bir Filistinliyi şehit etti, 30 kişiyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin El-Mugayir köyünde göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucunda 38 yaşındaki Hamdi Talib Nassan’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralıların ise Ramallah’taki Filistin Tıp Kompleksi’ne kaldırıldığı ifade edildi.

