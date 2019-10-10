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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Beytullahim kentine bağlı Keysan Belde Belediye Başkanı Saddam Ubeyyat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini belirtti.

Ubeyyat, İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiğini ve askerlerin Emced ve Eymen Gazal adlı Filistinli kardeşlere ait iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığını aktardı.

- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistinli kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği iddiasıyla İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e; yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail'e devredilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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