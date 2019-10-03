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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, El-Halil’e bağlı Beyt Ummer beldesinde Ali Muhammed El-Allami'ye ait inşaat halindeki evin İsrail askerlerince yıkıldığı aktarıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve askerlerin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistinli kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e; yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail'e devredilmişti.

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Filistin israil İsrail'in yıkım politikası işgal altındaki Batı Şeria

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