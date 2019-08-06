İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

BEYTÜLLAHİM (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytüllahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'e bağlı Beyt Cala beldesindeki Bir Avne Mahallesi'ne buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait 4 konteyner ev ile inşaat halindeki bir evi yıktığını belirtti.

Bureyce, İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığını ve "ruhsatsız" olduğunu ileri sürdüğünü aktardı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

