İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

BEYTULLAHİM (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytullahim'in Beyt Cala beldesindeki Al-Mahrur Mahallesi'ne buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait bir restoran ile evi yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığını ve "ruhsatsız" olduğunu ileri sürdüğünü belirten Bureyce, restoranın geçen yıllar içinde birçok defa İsrail güçlerince yıkıldığını ve sahibince yeniden inşa edildiğini aktardı.

İsrail'in bölgeyi Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için asli sakinlerinden almaya çalıştığına dikkati çeken Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin birkaç hafta önce bölge yakınlarında kamp kurmaya başladığını, bunun da Yahudi yerleşim birimi inşasına giden ilk adım olduğunu ifade etti.