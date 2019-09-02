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İsrail Batı Şeria'da inşa halindeki camiyi yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

İsrail Batı Şeria'da inşa halindeki camiyi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde inşa halindeki cami ile bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil kentinin güneyindeki Cebeli Cevher bölgesine bağlı Halle Mahallesi'nde inşa halindeki "Ümmet Camisi" ile bir ev İsrail güçlerince yıkıldı.

WAFA'ya konuşan El Halil'deki Filistinli yetkililer, İsrail makamlarının caminin yıkılacağına dair daha önce herhangi bir uyarı yapmadığına dikkati çekti.

Yıkıma tepki gösteren Filistinli yetkililer, Ümmet Camisi'nin yıkılmasının Müslümanların kutsal mekanlarına karşı bir saldırı ve provokasyon olduğunu ifade etti.

İsrail makamlarınca, yıkılan cami ve evin "C bölgesinde" yer aldığı ve ruhsatsız olduğu iddia edildi.

- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Batı Şeria Filistin israil

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