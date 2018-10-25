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"İsrail Batı Şeria'yı ilhak ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 06:40 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk: - "İşgalci gücün Batı Şeria'nın tamamında hak iddia etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz" - "Gazze'deki içme suyunun yüzde 97'sine deniz suyu ve atık su karışıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da varlığını sağlamlaştırarak bölgeyi "yavaş yavaş ilhak ettiğini" söyledi.

Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularını görüşen üçüncü komitesine yıllık raporunu sunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de her geçen gün kötüye giden insani duruma dikkati çeken Lynk, bölgede yaşayan Filistinlilerin günde 5 saatten fazla elektriğe erişiminin olmadığını ifade etti.

Gazze'deki içme suyunun yüzde 97'sine ise deniz suyu ve atık su karıştığını vurgulayan Lynk, 30 Mart'tan bu yana Gazze'de düzenlenen gösterilerde ise 200'den fazla Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

- "İşgal altındaki topraklardaki yerleşim birimleri savaş suçu"

Lynk, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştirdi. Michael Lynk, yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve işgal altındaki topraklarındaki yerleşim birimlerinin "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.

İsrail'in 50 yıl boyunca Batı Şeria'da ayak izlerini artırarak varlığını sağlamlaştırdığına işaret eden Lynk, "İşgalci gücün Batı Şeria'nın tamamında hak etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Filistin israil

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