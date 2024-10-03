İsrail Beyrut'u vurdu! Art arda 3 büyük patlama

İran ve İsrail arasında devam eden gerginlikte Hizbullah üyelerine peş peşe saldırılar düzenlenmişti. İsrail'in saldırılarına karşı ise İran balistik füzelerle karşılık vermişti. İran-İsrail gerilimini farklı bir noktaya taşıyan saldırı sonrasında Tel Aviv yönetimi 'Gerekli cevabın' verileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

İSRAİL, LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'U HEDEF ALDI!

Bugün İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail son olarak gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Kentte art arda 3 patlamanın meydana geldiği aktarıldı.