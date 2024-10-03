İsrail Beyrut'u vurdu! Art arda 3 büyük patlama

İran ve İsrail arasında devam eden gerginlikte Hizbullah üyelerine peş peşe saldırılar düzenlenmişti. İsrail'in saldırılarına karşı ise İran balistik füzelerle karşılık vermişti. İran-İsrail gerilimini farklı bir noktaya taşıyan saldırı sonrasında Tel Aviv yönetimi 'Gerekli cevabın' verileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
Bugün İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail son olarak gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Kentte art arda 3 patlamanın meydana geldiği aktarıldı.