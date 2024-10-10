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  4. İsrail, Beyrut'u yine vurdu! Hedefte Wafiq Safa vardı

İsrail, Beyrut'u yine vurdu! Hedefte Wafiq Safa vardı

10.10.2024 20:55
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İsrail Beyrut'a bir kez daha saldırdı. İki binaya hava saldırısı düzenlendi. İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Wafiq Safa’yı hedef aldığı iddia edildi. İsrail'in bu zamana kadarki saldırılarında 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Beyrut'u yine vurdu! Hedefte Wafiq Safa vardı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti.

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AKIBETİ BİLİNMİYOR

Safa’nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

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2 BİN 141 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: İHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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