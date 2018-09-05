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İsrail bir buçuk yılda Suriye'deki 200'den fazla hedefi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 00:13 | Son Güncelleme

İsrail bir buçuk yılda Suriye'deki 200'den fazla hedefi vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail'in son bir buçuk yılda Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu iddia edilen 200'den fazla hedefe saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu belirtti.

İsrailli yetkili, vurulan hedeflerin büyük bir bölümünün "İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu iddia edilen silah sistemleriyle bazı altyapılardan oluştuğunu" dile getirdi.

Saldırıların İran'ın Suriye'deki varlığını engellemeyi amaçladığını söyleyen yetkili, söz konusu saldırılar nedeniyle İran Devrim Muhafızlarının Suriye'deki birçok üssü boşaltmak zorunda kaldığını iddia etti.

İsrail medyası, 2013 yılından bu yana İsrail'in Suriye topraklarına saldırılar düzenlediğini bildiriyor. İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını sık sık iddia eden İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in de Suriye'deki İran varlığına karşı olduğunu dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN israil Suriye

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