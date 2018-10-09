HABER

İsrail bir haftadır ABD'li öğrencinin ülkeye girişine izin vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan: -"Alkasım, BDS'nin yasa dışı olduğunu ve BDS'ye verdiği destekten dolayı pişman olduğunu söylerse konuyu yeniden gözden geçirebiliriz"

KUDÜS (AA) İsrail polisi, İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ABD vatandaşı ve öğrenci vizesi bulunan Lara Alkasım'a ülkeye giriş izni vermeyerek bir haftadır başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutuyor.

Dedesi Filistinli ve ABD'de yaşayan Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans yapmak amacıyla Miami şehrindeki İsrail konsolosluğundan aldığı öğrenci vizesiyle geçen hafta salı günü İsrail'e geldi.

İsrail polisi, Ben Gurion Havalimanı'nda "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle ABD'li öğrencinin ülkeye girişine izin vermedi.

Polisin kararına itiraz eden Alkasım, avukatı aracılığıyla İsrail mahkemesine başvurarak ülkeye girişine izin verilmesini talep etti. Tel Aviv mahkemesi, davaya ilişkin kararını verene kadar Lara Alkasım'ın sınır dışı edilmemesine hükmetti.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

İsrail polisinin mahkemenin kararı sebebiyle sınırdışı edemediği ABD'li öğrenci, Tel Aviv'deki havalimanında hakkında verilecek kararı bekliyor.

Öte yandan Kudüs İbrani Üniversitesi, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve İçişleri Bakanı Arye Dery'den Alkasım'a İsrail'e girişine izin vermesini talep etti.

-"BDS'yi kınarsa giriş iznini gözden geçirebiliriz"

İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lara Alkasım'ın istediği zaman İsrail'den ayrılarak ABD'ye dönebileceğini söyledi.

Kudüs İbrani Üniversitesinin Alkasım'a verdiği desteği de eleştiren Erad, "Alkasım yarın sabah avukatı aracılığıyla değil de direkt kendi sesiyle desteklediği BDS'nin yasa dışı olduğunu ve BDS'ye verdiği destekten dolayı pişman olduğunu söylerse konuyu yeniden gözden geçirebiliriz." dedi.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?
Başkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldıBaşkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDS Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.