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İsrail, bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

06.10.2024 16:07
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyüne düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanı Hader Ali Tawil'in öldürüldüğünü belirtti. IDF, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve kasabada yaşayan sivillere derhal bölgeyi boşaltmaları ve Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail, bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

İsrail Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Can kaybının günden güne arttığı ülkeye bomba yağdıran İsrail güçleri bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyüne düzenlenen saldırıda İsrail'e düzenlenen bir tanksavar füze saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen Hizbullah komutanı Hader Ali Tawil'in öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

IDF, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve kasabada yaşayan sivillere derhal bölgeyi boşaltmaları ve Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “Geri dönmenin güvenli olduğu zaman sivilleri bilgilendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hava saldırılarını arttırması nedeniyle okulların açılmasının erteleneceğini açıkladı. Halabi, “1 milyondan fazla öğrenci için yeni başlangıç tarihi güvenlik riskleri nedeniyle 4 Kasım olacak” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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