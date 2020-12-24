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İsrail Bir Kez Daha 14 Gün Süreyle Tamamen Kapanıyor

24.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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İsrail Bir Kez Daha 14 Gün Süreyle Tamamen Kapanıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede üçüncü kez komple kapanmaya gidileceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede üçüncü kez komple kapanmaya gidileceğini açıkladı.

Söz konusu tamamen kapanma uygulaması Pazar akşamı başlayacak ve 14 gün süreyle geçerli olacak. Kapanma kararının bakanlar kuru tarafından onaylanması bekleniyor.

Tam kapanma kararı çerçevesinde İsrail’de 14 gün boyunca tüm mağaza ve dükkanlar, AVM’ler kapalı olacak. Öğrenciler sadece evlerine 1 km mesafedeki okullara gidebilecek. Bundan daha uzak mesafede okulu olanların devam zorunluluğu olmayacak. Toplu taşıma hizmetleri kısıtlanacak. Sadece market ve eczane tarzı yerler açık olacak.

Ülkede yaşayan hıristiyanlar Noel sebebiyle 10 kişiyi aşmamak kaydıyla evlerde toplanabilecekler. Açık havada yapılacak noel kutlamalarında da limit 100 kişi olacak.

Öte yandan İsrail’de aşılama çalışmaları da devam ediyor. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada, tüm ülkede aşılama çalışmasınında birkaç ay içerisinde bitmesini beklediklerini söyledi.

9 milyon kişinin yaşadığı İsrail’de bugüne dek 385 binden fazla Corona virüsü vakasına rastlandı. Ülkede salgın nedeniyle 3 bin 150 kişi de hayatını kaybetti. Son olarak İsrail’de 4 kişide İngiltere’de tespit edilen virüsün yeni tipine rastlandığı açıklandı.

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