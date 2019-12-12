İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de koalisyon hükümetini kurması için Meclise tanınan sürenin dolması nedeniyle ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.

İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler bir yıl içinde 3. kez sandık başına gidecek.

Eylüldeki seçimlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirdiği İsrail Meclisine tanınan süre çarşamba gece yarısı sona erdi.

Koalisyonu kuracak bir isim üzerinde anlaşılamaması nedeniyle yasalar gereği Meclis otomatik olarak feshedildi ve erken seçim yapılması zorunlu hale geldi.

Seçimlerin en geç 90 gün içinde yani 10 Mart'ta yapılması gerekiyor. Ancak bu tarihin Yahudilerin Purim Bayramına denk gelmesi nedeniyle siyasi partiler seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılması için dün Meclise yasa tasarısı sunmuştu.