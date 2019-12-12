İsrail bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor

17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca, İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

120 sandalyeli mecliste 94 kişi seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken 'hayır' oyu veren hiçbir milletvekili çıkmadı.

Seçime kadar mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu görevde kalacak.

120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede parlamentoya çok sayıda parti girdiği için, bugüne kadar tek başına 61 sandalye kazanan siyasi parti olmadı.

Koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman, koalisyondaki ultra Ortodoks Yahudi Partileri'yle askerlik konusu başta olmak üzere birçok konuda anlaşamamış ve koalisyondan çekilmişti.

Bunun üzerinde 9 Nisan'da genel seçime gidilmiş ve mevcut başbakan Netanyahu'nun sağ görüşlü Likud Partisi en fazla sandalyeyi kazanmıştı. Ancak Lieberman'ı ultra Ortodoks Yahudi partileriyle koalisyona ikna edemeyen Netanyahu, hükümeti kurmayı başaramamıştı.