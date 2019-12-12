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İsrail bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor

12.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca, İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

İsrail bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor

17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca, İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

120 sandalyeli mecliste 94 kişi seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken 'hayır' oyu veren hiçbir milletvekili çıkmadı.

Seçime kadar mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu görevde kalacak.

120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede parlamentoya çok sayıda parti girdiği için, bugüne kadar tek başına 61 sandalye kazanan siyasi parti olmadı.

Koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman, koalisyondaki ultra Ortodoks Yahudi Partileri'yle askerlik konusu başta olmak üzere birçok konuda anlaşamamış ve koalisyondan çekilmişti.

Bunun üzerinde 9 Nisan'da genel seçime gidilmiş ve mevcut başbakan Netanyahu'nun sağ görüşlü Likud Partisi en fazla sandalyeyi kazanmıştı. Ancak Lieberman'ı ultra Ortodoks Yahudi partileriyle koalisyona ikna edemeyen Netanyahu, hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.

Lieberman, bu partilerin din okulu öğrencilerinin askere alınmaması teklifine karşı çıkıyor.

Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı

17 Eylül'de gidilen erken seçimi, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gentz liderliğindeki merkez sol ittifak Mavi ve Beyaz kazandı.

Netanyahu, sıralı başbakanlığı içeren bir koalisyonu önerirken Gentz, yolsuzluk soruşturması geçiren bir siyasetçinin ülkenin başbakanı olmasına daha fazla izin vermeyeceğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Lieberman ise Likud, Evimiz İsrail ve Mavi ve Beyaz'ın bir araya gelerek geniş katılımlı koalisyon oluşturmasını öneriyordu.

Ancak ne Netanyahu ne Gentz hükümeti kurabildi. Meclisin hükümeti kurmak için yeni bir isim belirlemesi için verilen süre de Çarşamba gecesi dolunca, 2 Mart'ta seçime gidilmesi kararı alındı.

Hakkında geçen yıldan bu yana "yolsuzluk" suçlaması olan Netanyahu'nun rakipleri, bir kez daha seçilirse dokunulmazlıktan yararlanarak soruşturma açılmasına engel olmayı planladığını söylüyor.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda kalan isim olan 70 yaşındaki Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamalarına yönelik 3 farklı iddianame vardı. 21 Kasım'da İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

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