İsrail Bir Yılda Üçüncü Kez Seçime Doğru Gidiyor

“Her çabayı gösterdim, her taşın altına baktım” diyen Lieberman “Önemli bir ayrılık da yoktu, yalnızca kişisel ayrılıklar vardı. Bunların ardından en azından şimdilik yeni bir seçime gidiyor gibi görünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftalar boyunca süren görüşmelerin ardından Lieberman iki partiyle de uzlaşmayacağını açıkladı.

Lieberman, daha önce Netanyahu ve Gantz’a ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için birlik hükümeti kurmayı teklif etmişti. Ancak Gantz ve Netanyahu Lieberman’ın koşullarını kabul etmemişti.

İsrail’de Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın koalisyon hükümeti kurması için görevlendirilen adaylara destek vermemesi nedeniyle ülke bir yıldan kısa sürede üçüncü kez seçime gidebilir.

Netanyahu’nun ultra Ortodoks partilerle işbirliğine karşı çıkan Lieberman, Gantz’ı da dinci partilere ulaşmaya çalışmakla suçladı.

17 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından 120 koltuklu mecliste 32 milletvekiliyle ikinci sırada yer alan ve sağ partilerin desteğini alan Netyanyahu’nun hükümeti kurma çabaları başarısız olmuştu.

Ardından 33 milletvekiliyle seçimi birinci sırada tamamlayan Gantz’a geçen ay hükümeti kurma yetkisi verilmişti.

Gantz’ın bir koalisyon hükümeti açıklamak için bu gece yarısına kadar süresi var. Başarısız olması halinde partilerin koalisyon hükümeti kurma çabalarında son 21 günlük süreye girilecek. Bu sürenin de dolmasının ardından yeni seçim tarihi belirlenecek.

Haftalardır süren görüşmelerin başarısız olması nedeniyle koalisyon hükümeti olasılığına artık çok düşük bakılıyor.

Gantz ve Netanyahu bir koalisyon hükümeti için istekli davransalar da yetkilerin paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadılar.

