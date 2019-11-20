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İsrail Bir Yılda Üçüncü Kez Seçime Doğru Gidiyor

20.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

İsrail’de Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın koalisyon hükümeti kurması için görevlendirilen adaylara destek vermemesi nedeniyle ülke bir yıldan kısa sürede üçüncü kez seçime gidebilir

İsrail Bir Yılda Üçüncü Kez Seçime Doğru Gidiyor

İsrail’de Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman’ın koalisyon hükümeti kurması için görevlendirilen adaylara destek vermemesi nedeniyle ülke bir yıldan kısa sürede üçüncü kez seçime gidebilir.

Lieberman, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun rakibi Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’a koalisyon hükümeti kurması için tanınan sürenin dolmasından hemen önce açıklamalarda bulundu.

Lieberman’ın desteği olmadan Gantz’ın parlamentoda yeterli çoğunluğu bularak başbakan olması mümkün görünmüyor.

Lieberman, daha önce Netanyahu ve Gantz’a ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için birlik hükümeti kurmayı teklif etmişti. Ancak Gantz ve Netanyahu Lieberman’ın koşullarını kabul etmemişti.

Haftalar boyunca süren görüşmelerin ardından Lieberman iki partiyle de uzlaşmayacağını açıkladı.

“Her çabayı gösterdim, her taşın altına baktım” diyen Lieberman “Önemli bir ayrılık da yoktu, yalnızca kişisel ayrılıklar vardı. Bunların ardından en azından şimdilik yeni bir seçime gidiyor gibi görünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun ultra Ortodoks partilerle işbirliğine karşı çıkan Lieberman, Gantz’ı da dinci partilere ulaşmaya çalışmakla suçladı.

17 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından 120 koltuklu mecliste 32 milletvekiliyle ikinci sırada yer alan ve sağ partilerin desteğini alan Netyanyahu’nun hükümeti kurma çabaları başarısız olmuştu.

Ardından 33 milletvekiliyle seçimi birinci sırada tamamlayan Gantz’a geçen ay hükümeti kurma yetkisi verilmişti.

Gantz’ın bir koalisyon hükümeti açıklamak için bu gece yarısına kadar süresi var. Başarısız olması halinde partilerin koalisyon hükümeti kurma çabalarında son 21 günlük süreye girilecek. Bu sürenin de dolmasının ardından yeni seçim tarihi belirlenecek.

Haftalardır süren görüşmelerin başarısız olması nedeniyle koalisyon hükümeti olasılığına artık çok düşük bakılıyor.

Gantz ve Netanyahu bir koalisyon hükümeti için istekli davransalar da yetkilerin paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadılar.

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